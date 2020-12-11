Бэнкси нарисовал новое граффити с чихающей старушкой

Новое произведения таинственного художника появилось в Бристоле

В английском Бристоле появилась новая работа Бэнкси, которая называется Aachoo!! Фото работы художник разместил у себя в Instagram, пишет The Guardian.

Граффити изображает пожилую даму в платочке, которая чихает с такой силой, что у нее вылетает изо рта вставная челюсть, а из рук падают сумочка и трость.

Трафаретное изображение нанесено на стену двухквартирного дома на улице Вейл-стрит — самой крутой жилой улице Англии. У улицы наклон 22 градуса и во время пасхальных праздников там проводят соревнования по скатыванию яиц.

Жильцы дома, на котором изображено граффити, уже накрыли его листом акрила, чтобы защитить от непогоды и вандалов.

[ + – ] Все фото: Instagram Banksy

Граффити Aachoo !! — не первая работа Бэнкси, напоминающая о пандемии. Он рисовал врачей в образе новых супергероев и украсил вагон метро крысами в масках — но эту работу практически сразу смыли сотрудники метрополитена.