Запрещено правилами: Работники лондонского метро убрали граффити Бэнкси из вагонов подземки

Ранее знаменитый художник разрисовал вагоны метро крысами, которые напоминают пассажирам про правила поведения во время пандемии. Но долго они не продержались

Работники лондонского метро смыли граффити знаменитого Бэнкси. Об этом пишет Daily Mail.

Правилами Управления транспорта Лондона запрещено наносить граффити на весь городской транспорт в целом и вагоны метро в частности. Так что произведение Бэнкси долго не продержалось.

Теперь его можно увидеть только в Instagram художника. Он смонтировал целый видеоролик о том, как проник в лондонскую подземку в костюме химзащиты, маске и защитных очках, "вооружился" трафаретами, краской и распылителем и разрисовал вагоны своими любимыми персонажами – крысами.

Поклонники пытались рассмотреть художника под маской, но безуспешно. Ему удалось сохранить инкогнито.

Бэнкси в лондонском метро (слева)/Фото: скриншот

Они должны были показать пассажирами метро, как нужно себя вести во время пандемии коронавируса: носить маски, прикрывать рот и сохранять дистанцию.

Но в Управлении транспорта решили граффити убрать и порекомендовали Бэнкси в следующий раз найти более подходящее место для его "художеств".

Напомним, злоумышленник пытался украсть картину Бэнкси, которую художник подарил британскому госпиталю. Картину Бэнкси, изображающую мальчика, играющего с куклой медсестры в образе супергероини, уже оценили в пять миллионов фунтов стерлингов.