Злоумышленник пытался украсть картину Бэнкси, которую художник подарил британскому госпиталю
2020-05-25 12:19:55
Взломщик явился в госпиталь в защитном костюме и с дрелью
6 мая знаменитый и таинственный художник Бэнкси подарил госпиталю в Саутгемптоне картину. Произведение носит название "Меняющие код игры" (Game Changer). И она висела у лифта, радуя врачей, пациентов и посетителей. А на днях мужчина, имя которого не разглашается, пытался ее украсть. Об этом пишет Daily Mail.
Картину Бэнкси, изображающую мальчика, играющего с куклой медсестры в образе супергероини, уже оценили в пять миллионов фунтов стерлингов.
Подозрительного типа, который прохаживался у картины несколько раз, заметили охранники на камерах видеонаблюдения. А когда он появился в защитном костюме и стал производить какие-то манипуляции у произведения Бэнкси, его задержали и обнаружили при нем дрель, при помощи которой он собирался снять картину со стены.
Картина Бэнкси останется в больнице общего профиля в Саутгемптоне до осени. А потом ее продадут на аукционе, чтобы собрать деньги для Национальной службы здравоохранения.
Как ранее писал Фокус:
- Пола Хед, глава фонда, управляющего больницами Саутгемптона, отметила, что не знает, когда именно картина Бэнкси появилась в больнице: "Мы не могли поверить, что всемирно известный художник выбрал именно нас. Мы очень рады! В больнице весь интерьер однотонный, а такой красивый рисунок на стене просто греет сердце", - рассказала Пола в интервью.
- Знаменитый британский художник стрит-арта Бэнкси нарисовал в своей ванной комнате крыс, устроивших там погром. "Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – прокомментировал он произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса. На стенах и предметах обстановки ванной комнаты изображены крысы.