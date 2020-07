Бэнкси разрисовал вагон лондонского метро чихающими крысами

Жудожник Бэнкси создал новую работу в вагоне лондонского метро.

Ролик с созданием работы опубликован на странице художника в Instagram и подписан словами "If you donʼt mask — you donʼt get".

На ролике художник одет в форму работника, который дезинфицирует вагоны, расписывает стены граффити.

С помощью трафаретов Бэнкси нарисовал несколько крыс. Одна из них – чихает, несколько других используют маски как парашюты, еще одна – держит в лапах мыло.

Ранее Бэнкси нарисовал в своей ванной комнате крыс, устроивших там погром. Крысы — любимый символ художника, они обозначают борьбу за независимость и выживание.

"Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома", – прокомментировал он произведение, которое создал в условиях самоизоляции из-за коронавируса. На стенах и предметах обстановки ванной комнаты изображены крысы.