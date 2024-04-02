Угроза ДРГ в Киеве: в столице стало больше полиции и усилилась проверка граждан

В метро Киева применяют и ручные металлодетекторы. Правоохранители не будут останавливать всех подряд пассажиров для проверки.

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С 23 марта на территории Киева усилены наряды полиции, которые патрулируют город. В полиции украинской столицы ТСН сообщили подробности.

Совет обороны Киева обратил внимание на усиление мер безопасности. Они будут действовать в местах скопления людей. Это театры, станции метрополитена, кинотеатры, железнодорожные вокзалы, торговые центры.

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Увеличили количество нарядов, то есть количество полицейских с оружием по городу в целом. Также в центре внимания оказались и торгово-развлекательные центры. Правоохранители дежурят вблизи этих объектов. Контролируют они и маршруты, которые ведут к местам, где массово отдыхают или проводят досуг горожане.

В метро Киева применяют металлоискатели. Практически на всех станциях метрополитена столицы есть такие устройства, они использовались ранее и во время войны также. Правоохранители не будут останавливать всех подряд пассажиров для проверки.

Правоохранители рассказали, что выборочно используют ручные металлодетекторы. Это происходит, если замечают подозрительную личность, то останавливают ее для проверки. С помощью металлоискателей выясняют, есть ли в вещах человека запрещенные предметы или оружие.

Напомним, 1 апреля эксперт рассказал, какие типы авиабомб применяют оккупанты. Взрыв 250-килограммовой авиабомбы, по словам эксперта Богдана Долинце, можно сравнить с прилетом крылатой или баллистической ракеты средней мощности.