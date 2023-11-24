Дрифт и слалом: украинские полицейские показали свое водительское мастерство (видео)

Будущие патрульные в обязательном порядке проходят курс контраварийного вождения. Их учат управлять заносом и совершать "полицейские" развороты.

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Опубликовано яркое видео с дрифтом и слаломом на полицейских автомобилях. На нем показана контраварийная подготовка будущих патрульных. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

В коротком ролике показано, как патрульные Toyota Prius, Mitsubishi Outlander PHEV и Skoda Rapid демонстрируют дрифт на снегу и асфальте, совершают "полицейские" развороты и маневры по объезду препятствий на скорости.

Алексей Билошицкий разъяснил, что так проходят тренировки кадетов в Академии патрульной полиции. Курс контраварийного вождения авто является для них обязательным и обучение происходит по специально утвержденной программе.

В то же время первый замначальника Департамента патрульной полиции подчеркнул, что обучение происходит на закрытой территории, а вот на дорогах общего пользования подобные слалом и дрифт запрещены. Мало того, за нелегальный дрифт планируют ввести наказание — соответствующий законопроект уже готов.

Ранее Фокус сообщал, что в Великобритании запрещена реклама Toyota — она признана "неэкологичной".

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