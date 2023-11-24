Дрифт і слалом: українські поліцейські показали свою водійську майстерність (відео)

Майбутні патрульні в обов'язковому порядку проходять курс контраварійного водіння. Їх вчать керувати заносом і здійснювати "поліцейські" розвороти.

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Опубліковано яскраве відео з дрифтом і слаломом на поліцейських автомобілях. На ньому показано контраварійну підготовку майбутніх патрульних. Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

У короткому ролику показано, як патрульні Toyota Prius, Mitsubishi Outlander PHEV і Skoda Rapid демонструють дрифт на снігу та асфальті, здійснюють "поліцейські" розвороти і маневри з об'їзду перешкод на швидкості.

Олексій Білошицький роз'яснив, що так проходять тренування кадетів в Академії патрульної поліції. Курс контраварійного водіння авто є для них обов'язковим і навчання відбувається за спеціально затвердженою програмою.

Водночас перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції наголосив, що навчання відбувається на закритій території, а ось на дорогах загального користування подібні слалом і дрифт заборонені. Мало того, за нелегальний дрифт планують ввести покарання — відповідний законопроєкт уже готовий.

Раніше Фокус повідомляв, що у Великій Британії заборонено рекламу Toyota — її визнано "неекологічною".

Також ми писали, що тепер українці можуть скласти тести на права без навчання в автошколі.