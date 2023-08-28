В Україні пропонують ввести покарання за нелегальний дрифт

Депутати пропонують ввести адміністративну відповідальність для водіїв, які займаються вуличним дрифтом в Україні. Порушників планують карати чималими штрафами і навіть позбавленням водійських прав.

Related video

Вуличний дрифт в Україні може стати незаконним. У Верховну Раду внесли законопроєкт №9642, що вводить покарання за навмисне введення авто в занос.

Проєкт закону додає нову статтю 122-6 до Кодексу України про адміністративні порушення. Згідно з нею, за навмисне кероване занесення авто (дрифт) на дорогах передбачено чималий штраф у 500 неоподатковуваних податком мінімумів, тобто 8 500 гривень.

Повторне протягом року порушення призведе до штрафу вже 17 000 гривень, а також позбавлення водійських прав на пів року.

Важливо

Водіння без футболки та особистий алкотестер: найдивніші правила дорожнього руху у світі

У пояснювальній записці автори законопроєкту звертають увагу на часті випадки нелегального дрифту на території житлових масивів і парковок. Така їзда небезпечна для пішоходів і водіїв інших авто, тому й пропонується ввести адміністративну відповідальність.

До того ж, дрифт — як правило, доволі галаслива затія, що порушує спокій громадян. Цікаво, що нещодавно вже внесли законопроєкт про заборону занадто гучних тюнінгованих авто.

Раніше Фокус розповідав, що техогляд в Україні почали проводити за зміненою процедурою.

Також ми писали, що в нашій країні спростили процедуру купівлі автомобілів.