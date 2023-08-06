В Україні суттєво спростили процедуру купівлі авто: що потрібно знати водіям

Працівники автосалонів зможуть реєструвати машини в сервісних центрах МВС замість покупців. З цієї причини транзитні номери в Україні стали необов'язковими.

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Відсьогодні, 6 серпня, купити новий автомобіль в Україні стало простіше. В автосалонах зможуть продавати вже поставлені на облік автомобілі. Це дозволяє постанова Кабінету Міністрів № 437 від 02 травня 2023 року, яка набула чинності саме сьогодні.

Постанова дозволяє купити вже зареєстровані нові автомобілі з номерними знаками і техпаспортом. Поставити авто на облік зможуть працівники автосалонів, причому для цього тепер не потрібне нотаріальне доручення — покупцеві достатньо вказати прямо в договорі купівлі-продажу, що він доручає іншій особі зареєструвати транспортний засіб.

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Відповідно, транзитні номери в Україні тепер необов'язкові. Їх потрібно отримувати лише в тому разі, якщо покупець все ж таки вирішить самостійно вирушити в сервісний центр МВС і поставити авто на облік своїми силами. Також вони зберігаються для авто з пробігом при купівлі їх не в автосалонах.

Крім того, відтепер акти приймання-передачі автомобілів (так звані "зелені акти") тепер будуть у винятково електронному вигляді — це також прописано в постанові Кабміну.

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