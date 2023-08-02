У Києві запрацювали дуже незвичайні світлофори: де вони встановлені (фото)
У Києві в рамках пілотного проекту встановили спеціальні світлофори для велосипедистів. Вони з'явилися на перехрестях із велодоріжками.
На київських перехрестях з'явилися нестандартні світлофори. Вони призначені не тільки для пішоходів, а й для велосипедистів. Про це повідомляє прес-служба КМДА з посиланням на КП "Центр організації дорожнього руху".
У Києві вирішили в експериментальному порядку впровадити суміжне світлофорне регулювання для пішоходів і велосипедистів. ПДР України вимагають, що рух велосипедними доріжками на перехрестях має регулюватися відповідними світлофорами.
Незвичайні світлофори в Києві встановили на 8 перехрестях Києва, де прокладено велосипедні доріжки. На їхні лінзи нанесені зображення пішохода і велосипедиста.
Нові світлофори погоджено з Департаментом патрульної поліції. Пілотний проект триватиме до 1 листопада нинішнього року.Важливо
Нестандартні світлофори в Києві встановлено на таких дорогах:
- вул. Прорізна — вул. Бориса Грінченка;
- вул. Богдана Хмельницького — вул. Івана Франка;
- вул. Волоська — вул. Спаська;
- просп. Степана Бандери — просп. Оболонський;
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Рональда Рейгана (раніше — вул. Теодора Драйзера);
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Сержа Лифаря;
- вул. Оноре де Бальзака — вул. Олександри Екстер (раніше — вул. Марини Цвєтаєвої);
- вул. Вікентія Беретті — просп. Червоної Калини (раніше — просп. Володимира Маяковського).
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