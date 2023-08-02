В Киеве заработали очень необычные светофоры: где они установлены (фото)
В Киеве в рамках пилотного проекта установили специальные светофоры для велосипедистов. Они появились на перекрестках с велодорожками.
На киевских перекрестках появились нестандартные светофоры. Они предназначены не только для пешеходов, но и для велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КП "Центр организации дорожного движения".
В Киеве решили в экспериментальном порядке внедрить смежное светофорное регулирование для пешеходов и велосипедистов. ПДД Украины требуют, что движение по велосипедных дорожках на перекрестках должно регулироваться соответствующими светофорами.
Необычные светофоры в Киеве установили на 8 перекрестках Киева, где проложены велосипедные дорожки. На их линзы нанесены изображения пешехода и велосипедиста.
Новые светофоры согласованы с Департаментом патрульной полиции. Пилотный проект продлится до 1 ноября нынешнего года.Важно
Нестандартные светофоры в Киеве установлены на таких дорогах:
- ул. Прорезная – ул. Бориса Гринченко;
- ул. Богдана Хмельницкого – ул. Ивана Франко;
- ул. Волошская – ул. Спасская;
- просп. Степана Бандеры – просп. Оболонский;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Рональда Рейгана (ранее – ул. Теодора Драйзера);
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Сержа Лифаря;
- ул. Оноре де Бальзака – ул. Александры Экстер (ранее – ул. Марины Цветаевой);
- ул. Викентия Беретти – просп. Червоной Калины (ранее – просп. Владимира Маяковского).
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