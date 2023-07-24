Парковка в Киеве снова стала платной: что нужно знать водителям

Парковка в Киеве является в платной только в будни с 8.00 до 22.00. Оплата принимается исключительно по безналичному расчету.

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С сегодняшнего дня, 24 июля, парковка в Киеве снова платная. О возобновлении платы за стоянку в столице сообщили на официальном портале Киева.

Оплачивать парковку необходимо только в будни с 8.00 до 22.00. В ночное время, а также на выходные она является бесплатной.

Киев поделен на три парковочные зоны Фото: КГГА

Тарифы на парковку в Киеве остаются прежними:

І зона — 35 гривен в час;

ІІ зона — 25 гривен в час;

ІІІ зона — 5 гривен в час.

Как и ранее, оплатить парковку в Киеве можно исключительно по безналичному расчету. Столичные власти советуют вызывать полицию, если кто-нибудь требует оплаты наличными, ведь это незаконно.

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Возможность оплаты стоянки автомобиля предусмотрена в приложении "Киев Цифровой" (там можно зарегистрировать сразу несколько авто на одного пользователя), также можно воспользоваться банковской картой либо приложениями Apple Pay или Google Pay.

Напомним, что парковка в Киеве стала бесплатной с 4 апреля. В КГГА объяснили это юридическими процедурами, связанными с обновлением договоров.

Ранее Фокус сообщал, что столичные коммунальщики оригинально проучили "героев парковки" на спортивных авто.

Также мы писали, что в Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку дорогой суперкар Lamborghini.