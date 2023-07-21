В Киеве коммунальщики оригинальным способом проучили "героев парковки" (фото)
Спортивные автомобили перекрыли доступ к временной свалке. За это их заблокировали работники коммунального предприятия.
Нарушители правил стоянки понесли нестандартное наказание в центре Киева. Столичные коммунальные службы заблокировали их автомобили. Об этом сообщает издание "Автоцентр".
Инцидент имел место в одной из парковых зон Печерского района Киева. Спортивные купе Infiniti Q60 и Scion FR-S (американский вариант Toyota GT86) припарковали прямо у временной свалки, созданной на время проведения работ по благоустройству территории.
Естественно, автомобили мешали работникам коммунального предприятия и их технике, поэтому "героев парковки" решили проучить. Мусор и землю высыпали прямо вокруг Infiniti и Scion, оставив лишь узкий проезд.
Выехать из такой "западни", не задев мусор, довольно сложно – необходимо активно маневрировать. Поэтому не исключено, что машины пришлось помыть после того, как они покинули парк.Важно
Напомним, что на данный момент парковка в Киеве остается бесплатной. Впрочем, наказание для нарушителей правил остановки и стоянки не отменено – их ждут штрафы или эвакуация авто. Примечательно, что на штрафплощадку отправляют и дорогие элитные машины.
Также Фокус сообщал, что во Франции с неправильно припаркованными авто будут бороться роботы.