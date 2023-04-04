Парковка в Киеве снова стала бесплатной: в КГГА назвали причину

В столице временно отменена плата за парковку. В КГГА объяснили это юридическими процедурами и подчеркнули, что водителей не будут штрафовать за неуплату.

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С сегодняшнего дня, 4 апреля, парковка в Киеве является бесплатной. В столице временно прекратили взимать плату за стоянку на площадках КП "Киевтранспарксервис". Об этом сообщает пресс-центр КГГА.

Плата за парковку в Киеве отменена временно. В КГГА объясняют это юридическими процедурами, связанными с обновлением договоров. О возобновлении платной парковки будет сообщено отдельно.

Сообщается, что парковочные инспекторы в Киеве не будут штрафовать водителей за неоплаченную парковку. В то же время штрафы за остановку и стоянку в неположенном месте никто не отменяет, как и эвакуаторы.

Цены на парковку в Киеве пока не пересматривают. Напомним, что в столица поделена на три зоны с разными тарифами:

І зона – 35 гривен в час;

ІІ зона – 25 гривен в час;

ІІІ зона – 5 гривен в час.

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Напомним, что парковка в Киеве не впервые становится бесплатной. В частности, плата за парковку была отменена год назад, когда в окрестностях столицы велись активные боевые действия.

Кроме того, в августе прошлого года плата за парковку в Киеве была отменена в судебном порядке. Тарифы на парковку пришлось заново утверждать и они вступили в силу с 7 ноября.

Также Фокус сообщал, что в последнее время в Киеве стали активнее эвакуировать автомобили на штрафплощадку.