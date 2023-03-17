Забирают до 350 машин в день: в Киеве стали активнее эвакуировать автомобили

Ежедневно эвакуаторы в Киеве забирают на штрафплощадку сотни автомобилей. За два месяца штрафы за нарушения правил парковки пополнили городской бюджет на 12,9 млн гривен.

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За два месяца 2023 года эвакуаторы в Киеве отправили на штрафплощадку 17 407 автомобилей. Такую статистику озвучил Директор департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации Руслан Кандибор. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

По словам Руслана Кандибора, ежедневно эвакуаторы в Киеве забирают по 250-350 авто, нарушивших правила остановки и стоянки. Также парковочные инспекторы выносят в среднем по 350 постановлений о нарушения.

Эвакуация авто в Киеве стала проводиться активнее. Для сравнения: за весь 2022 год на штрафплощадки в столице отправили 43 200 машин.

Всего с начала 2023 года инспекция по парковке уже выписала 34 193 штрафов за нарушения правил парковки, а городской бюджет получил 12,9 млн гривен.

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В КГГА не поддерживают инициативу запретить эвакуацию авто во время военного положения. По мнению Руслана Кандибора, в этом случае нарушения правил парковки станут более частыми.

"Нарушители смогут оставлять транспортные средства там, где они захотят – на полосах и остановках общественного транспорта, на велосипедных дорожках, пешеходных переходах и т.д. При этом в течение первых 10 дней с момента вынесения постановления уплатят штраф всего 50% от общей суммы – 340 гривен. И это будет дешевле, чем парковаться на парковках", — заявил чиновник.

К тому же, город в этом случае не сможет расчищать дорогу спецтехнике, ведь неправильно припаркованные авто создают препятствия для скорой помощи или пожарных авто. Руслан Кандибор рассказал, что в первые дни полномасштабной войны брошенные машины блокировали подъезд к Центральному железнодорожному вокзалу и усложняли эвакуацию из Киева.

Директор департамента транспортной инфраструктуры КГГА подчеркнул, что во время воздушных тревог и на протяжении 20 минут после их окончания эвакуация авто в Киеве не проводится.

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