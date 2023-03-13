В Украине могут запретить эвакуацию транспортных средств во время войны

Депутаты недовольны тем, что конфискация автомобилей часто происходит без законных оснований. Помимо этого водителям приходится нарушать правила парковки из-за воздушных тревог.

Related video

В Верховной Раде предложили запретить эвакуацию транспортных средств инспекторами по парковке во время войны. Об этом сказано в пояснительной записке к соответствующему законопроекту.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину значительно увеличилось количество случаев эвакуации транспортных средств. Особенно важно то, что конфискация автомобилей часто происходит без законных оснований.

Депутаты заявили, что во время воздушной тревоги водителям приходится покидать свои транспортные средства для поиска укрытий. Из-за этого часто нарушаются правила остановки или стоянки.

Также во время военного или чрезвычайного положения может возникнуть потребность в немедленной и быстрой эвакуации. Это невозможно сделать, если автомобиль будет временно задержан инспекторами по парковке или эвакуирован на штрафстоянку.

Важно

В Киеве облегчили процедуру возвращения эвакуированного авто со штрафплощадки (инструкция)

Депутаты предлагают отменить на территориях, где введен правовой режим военного положения или правовой режим чрезвычайного положения, эвакуацию транспортных средств.

Ранее Фокус сообщал, что Моторное транспортное страховое бюро Украины изменило процедуру выезда на авто за границу.