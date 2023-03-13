В Україні можуть заборонити евакуацію транспортних засобів під час війни

Депутати незадоволені тим, що конфіскація автомобілів часто відбувається без законних підстав. Крім цього, водіям доводиться порушувати правила паркування через повітряні тривоги.

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У Верховній Раді запропонували заборонити евакуацію транспортних засобів інспекторами паркування під час війни. Про це йдеться в пояснювальній записці до відповідного законопроєкту.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну значно побільшало випадків евакуації транспортних засобів. Особливо важливим є те, що конфіскація автомобілів часто відбувається без законних підстав.

Депутати заявили, що під час повітряної тривоги водіям доводиться залишати свої транспортні засоби для пошуку укриттів. Через це часто порушуються правила зупинки чи стоянки.

Також під час воєнного чи надзвичайного стану може виникнути потреба у негайній та швидкій евакуації. Це неможливо зробити, якщо автомобіль буде тимчасово затримано інспекторами з паркування або евакуйовано на штрафстоянку.

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Депутати пропонують скасувати на територіях, де запроваджено правовий режим воєнного стану або правовий режим надзвичайного стану, евакуацію транспортних засобів.

Раніше Фокус повідомляв, що Моторне транспортне страхове бюро України змінило процедуру виїзду на авто за кордон.