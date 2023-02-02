У Києві полегшили процедуру повернення евакуйованого авто зі штрафмайданчика (інструкція)

Функція шеренгу посвідчення водія та техпаспорту в додатку "Київ Цифровий" дозволить прискорити процес повернення авто зі штрафмайданчика. Тепер не потрібно фотографувати документи на авто та чекати на рішення паркувального інспектора.

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Забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика у Києві тепер стало легше. Процедуру спростили завдяки інтеграції додатків "Київ Цифровий" та "Дія". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дія".

У додатку "Київ Цифровій" тепер з'явилася функція шеренгу прав водія та техпаспорту. Раніше необхідно було фотографувати документи на авто та чекати на рішення інспектора з паркування, але діджиталізація прискорила процес.

Для того, щоб послуга працювала, необхідно ввести номер авто у профілі додатка "Київ Цифровий". Якщо це не зроблено, то потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, вибрати пункт меню "Евакуація" та послугу "Перевірити авто", а потім ввести його номер.

Після евакуації авто власнику прийде push-повідомлення. Необхідно відкрити його та вибрати пункт "Отримати автомобіль". Потім слід додати водійські документи через додаток "Дія", вказати дату приїзду за авто та сплатити штраф за порушення правил паркування.

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Програма згенерує QR-код. Пред'явивши та відсканувавши його, можна буде повернути свою машину.

Раніше Фокус повідомляв, що в додатку "Дія" незабаром запрацює онлайн-розмитнення автомобілів. Платежі розраховуватимуть за складною формулою.