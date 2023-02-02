У Києві полегшили процедуру повернення евакуйованого авто зі штрафмайданчика (інструкція)
Функція шеренгу посвідчення водія та техпаспорту в додатку "Київ Цифровий" дозволить прискорити процес повернення авто зі штрафмайданчика. Тепер не потрібно фотографувати документи на авто та чекати на рішення паркувального інспектора.
Забрати евакуйоване авто зі штрафмайданчика у Києві тепер стало легше. Процедуру спростили завдяки інтеграції додатків "Київ Цифровий" та "Дія". Про це повідомляється в Telegram-каналі "Дія".
У додатку "Київ Цифровій" тепер з'явилася функція шеренгу прав водія та техпаспорту. Раніше необхідно було фотографувати документи на авто та чекати на рішення інспектора з паркування, але діджиталізація прискорила процес.
Для того, щоб послуга працювала, необхідно ввести номер авто у профілі додатка "Київ Цифровий". Якщо це не зроблено, то потрібно натиснути на кнопку "К" внизу головного екрана, вибрати пункт меню "Евакуація" та послугу "Перевірити авто", а потім ввести його номер.
Після евакуації авто власнику прийде push-повідомлення. Необхідно відкрити його та вибрати пункт "Отримати автомобіль". Потім слід додати водійські документи через додаток "Дія", вказати дату приїзду за авто та сплатити штраф за порушення правил паркування.Важливо
Програма згенерує QR-код. Пред'явивши та відсканувавши його, можна буде повернути свою машину.
Раніше Фокус повідомляв, що в додатку "Дія" незабаром запрацює онлайн-розмитнення автомобілів. Платежі розраховуватимуть за складною формулою.