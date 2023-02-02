В Киеве облегчили процедуру возвращения эвакуированного авто со штрафплощадки (инструкция)

Функция шеринга водительского удостоверения и техпаспорта в приложении "Киев Цифровой" позволит ускорить процесс возвращения авто со штрафплощадки. Теперь не нужно фотографировать документы на авто и ждать решения парковочного инспектора.

Related video

Забрать эвакуированное авто со штрафплощадки в Киеве теперь стало легче. Процедуру упростили благодаря интеграции приложений "Киев Цифровой" и "Дія". Об этом сообщается в Telegram-канале "Дія".

В приложении "Киев Цифровой" теперь появилась функция шеринга водительских прав и техпаспорта. Ранее необходимо было фотографировать документы на авто и ждать решения инспектора по парковке, но диджитализация ускорила процесс.

Для того, чтобы услуга работала, необходимо ввести номер авто в профиле приложения "Киев Цифровой". Если это не было сделано, то нужно нажать на кнопку "К" внизу главного экрана, выбрать пункт меню "Эвакуация" и услугу "Проверить авто", а затем ввести его номер.

После эвакуации авто владельцу придет push-уведомление. Необходимо открыть его и выбрать пункт "Получить автомобиль". Затем следует добавить водительские документы через приложение "Дія", указать дату приезда за авто и оплатить штраф за нарушение правил парковки.

Важно

В Украине изменили процедуру растаможки авто: как теперь рассчитываются платежи

Приложение сгенерирует QR-код. Предъявив и отсканировав его, можно будет вернуть свою машину.

Ранее Фокус сообщал, что в приложении "Дія" вскоре заработает онлайн-растаможка автомобилей. Платежи будут рассчитывать по сложной формуле.