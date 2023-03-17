Забирають до 350 машин на день: у Києві почали активніше евакуювати автомобілі

Щодня евакуатори в Києві забирають на штрафмайданчик сотні автомобілів. За два місяці штрафи за порушення правил паркування поповнили міський бюджет на 12,9 млн гривень.

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За два місяці 2023 року евакуатори в Києві відправили на штрафмайданчик 17 407 автомобілів. Таку статистику озвучив директор департаменту транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації Руслан Кандібор. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За словами Руслана Кандибора, щодня евакуатори в Києві забирають по 250-350 авто, які порушили правила зупинки та стоянки. Також паркувальні інспектори виносять у середньому по 350 постанов про порушення.

Евакуація авто в Києві почала проводитися активніше. Для порівняння: за весь 2022 рік на штрафмайданчики в столиці відправили 43 200 машин.

Всього з початку 2023 року інспекція з паркування вже виписала 34 193 штрафи за порушення правил паркування, а міський бюджет отримав 12,9 млн гривень.

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У КМДА не підтримують ініціативу заборонити евакуацію авто під час воєнного стану. На думку Руслана Кандибора, у цьому випадку порушення правил паркування стануть частішими.

"Порушники зможуть залишати транспортні засоби там, де вони захочуть, — на смугах і зупинках громадського транспорту, на велосипедних доріжках, пішохідних переходах тощо. Водночас протягом перших 10 днів із моменту винесення ухвали сплатять штраф лише 50% від загальної суми — 340 гривень. І це буде дешевше, ніж паркуватися на парковках", — заявив чиновник.

До того ж місто в цьому випадку не зможе розчищати дорогу спецтехніці, адже неправильно припарковані авто створюють перешкоди для швидкої допомоги або пожежних авто. Руслан Кандибор розповів, що в перші дні повномасштабної війни покинуті машини блокували під'їзд до Центрального залізничного вокзалу й ускладнювали евакуацію з Києва.

Директор департаменту транспортної інфраструктури КМДА наголосив, що під час повітряних тривог і протягом 20 хвилин після їх закінчення евакуація авто в Києві не проводиться.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні змінено процедуру сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху.

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