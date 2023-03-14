В українця конфіскували автомобіль за рекордну кількість штрафів (відео)

Водій не сплатив жодного штрафу за неправильне паркування з квітня 2022 року. Якщо порушник не забере свій автомобіль, то його продадуть на аукціоні.

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У мешканця Львова конфіскували автомобіль Peugeot 605 за рекордну кількість неоплачених штрафів за паркування у місті. Про це повідомили на сайті Львівський Портал.

Водій має місяць на те, щоб повернути свій автомобіль Фото: Львівський Портал

Водій зібрав штрафів на 59 тисяч грн за неправильне паркування. Ще з квітня 2022 року інспектори з паркування виписали йому 76 штрафів за несплату паркування у Львові.

Спершу жителю Львова потрібно було заплатити 22 500 грн, але всі штрафи прострочені, тож їхня сума зросла.

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Керівник управління безпеки міста Максим Смілевський заявив, що щодо водія відкрито 56 виконавчих проваджень із примусового стягнення на 59 000 грн. Протягом місяця він ще може повернути свій автомобіль, але йому доведеться додатково сплатити послуги евакуатора та зберігання авто на штрафмайданчику. Якщо власник не сплатить усіх штрафів, то його Peugeot 605 продадуть на аукціоні.

Наразі у Львові зафіксовано 116 правопорушників, які мають від 10 до 68 неоплачених штрафів за паркування. Усього водії мають сплатити 1,3 млн грн.

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