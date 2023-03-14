У украинца конфисковали автомобиль за рекордное количество штрафов (видео)

Водитель не оплатил ни одного штрафа за неправильную парковку с апреля 2022 года. Если нарушитель не заберет свой автомобиль, то его продадут на аукционе.

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У жителя Львова конфисковали автомобиль Peugeot 605 за рекордное количество неоплаченных штрафов за парковку в городе. Об этом рассказали на сайте Львівський Портал.

У водителя есть месяц на то, чтобы вернуть свой автомобиль Фото: Львівський Портал

Водитель накопил штрафов на 59 тысяч грн за неправильную парковку. Еще с апреля 2022 года инспекторы по парковке выписали ему 76 штрафов за неоплату парковки во Львове.

Сперва жителю Львова нужно было заплатить 22 500 грн, но все штрафы просрочены, поэтому их сумма выросла.

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Руководитель управления безопасности города Максим Смилевский заявил, что в отношении водителя открыто 56 исполнительных производств по принудительному взысканию на 59 000 грн. В течение месяца он еще может вернуть свой автомобиль, но ему придется дополнительно оплатить услуги эвакуатора и хранение авто на штрафплощадке. Если владелец не оплатит все штрафы, то его Peugeot 605 продадут на аукционе.

Сейчас во Львове зафиксировано 116 правонарушителей, имеющих от 10 до 68 неоплаченных штрафов за парковку. Всего водители должны оплатить 1,3 млн грн.

Ранее Фокус сообщал, что в приложение "Дія" вернули услугу оплаты штрафов за нарушения ПДД, зафиксированные камерами в автоматическом режиме.