Элитный нарушитель: в Киеве эвакуировали на штрафплощадку роскошный Rolls-Royce (видео)

Парковка в Киеве пока бесплатная, однако эвакуацию нарушителей никто не отменял. На штрафплощадку отправляют и дорогие премиальные авто.

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В Киеве эвакуатор забрал на штрафплощадку дорогой Rolls-Royce Ghost. Водитель роскошного седана нарушил правила парковки. Видео эвакуации появилось в Telegram-канале Киев INFO.

Судя по видео, Rolls-Royce Ghost на номерах Харьковской области припарковали с нарушениями в центре Киева возле НСК "Олимпийский". Вскоре подъехал эвакуатор и авто отправили на штрафплощадку.

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Хотя парковка в Киеве временно является бесплатной, с нарушителями правил остановки и стоянки бороться не прекратили. Эвакуаторы в Киеве продолжают работу.

Этот Rolls-Royce Ghost выпущен в 2010 году и относится к первому поколению модели (сейчас в производстве вторая генерация седана). Новым он стоил около 300 000 долларов, хотя считался "начальной" моделью британской марки.

Седан Rolls-Royce Ghost построен на базе BMW 7 Series и оснащен 6,6-литровым V12 твин-турбо мощностью 563 л. с. Он разгоняется до 100 км/ч за 4,9 с и развивает 250 км/ч. Салон авто отделан кожей и деревом, а за комфорт езды отвечает пневмоподвеска.

Эвакуаторы в Киеве не впервые забирают дорогие эксклюзивные авто. Ранее в столице на штрафплощадку отправляли элитные Lamborghini, Ferrari и McLaren.

Также Фокус сообщал, что в Киеве вернули ограничение скорости 80 км/ч на отдельных дорогах.