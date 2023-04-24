Елітний порушник: у Києві евакуювали на штрафмайданчик розкішний Rolls-Royce (відео)

Паркування в Києві поки що безкоштовне, проте евакуацію порушників ніхто не скасовував. На штрафмайданчик відправляють і дорогі преміальні авто.

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У Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик дорогий Rolls-Royce Ghost. Водій розкішного седана порушив правила паркування. Відео евакуації з'явилося в Telegram-каналі Київ INFO.

Судячи з відео, Rolls-Royce Ghost на номерах Харківської області припарковано з порушеннями в центрі Києва біля НСК "Олімпійський". Невдовзі під'їхав евакуатор та авто відправили на штрафмайданчик.

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Хоча паркування у Києві тимчасово є безкоштовним, з порушниками правил зупинки та стоянки боротися не припинили. Евакуатори у Києві продовжують роботу.

Цей Rolls-Royce Ghost випущений в 2010 році і відноситься до першого покоління моделі (зараз у виробництві друга генерація седана). Новим він коштував близько 300 000 доларів, хоча вважався "початковою" моделлю британської марки.

Седан Rolls-Royce Ghost побудований на базі BMW 7 Series та оснащений 6,6-літровим V12 твін-турбо потужністю 563 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 4,9 сек і розвиває 250 км/год. Салон авто оздоблений шкірою та деревом, а за комфорт їзди відповідає пневмопідвіска.

Евакуатори у Києві не вперше забирають дорогі ексклюзивні авто. Раніше в столиці на штрафмайданчик відправляли елітні Lamborghini, Ferrari та McLaren.

Також Фокус повідомляв, що у Києві повернули обмеження швидкості 80 км/год на окремих дорогах.