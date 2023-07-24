Паркування в Києві знову стало платним: що потрібно знати водіям

Паркування в Києві є платним лише в будні з 8:00 до 22:00. Оплата приймається виключно за безготівковим розрахунком.

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Відсьогодні, 24 липня, паркування в Києві знову платна. Про відновлення плати за стоянку в столиці повідомили на офіційному порталі Києва.

Оплачувати паркування необхідно тільки в будні з 8:00 до 22:00. У нічний час, а також на вихідні воно є безкоштовним.

Київ поділено на три паркувальні зони Фото: КГГА

Тарифи на паркування в Києві залишаються колишніми:

І зона — 35 гривень на годину;

ІІ зона — 25 гривень на годину;

ІІІ зона — 5 гривень на годину.

Як і раніше, оплатити паркування в Києві можна виключно за безготівковим розрахунком. Столична влада радить викликати поліцію, якщо хтось вимагає оплати готівкою, адже це незаконно.

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Можливість оплати стоянки автомобіля передбачена в застосунку "Київ Цифровий" (там можна зареєструвати одразу кілька авто на одного користувача), також можна скористатися банківською карткою або застосунками Apple Pay чи Google Pay.

Нагадаємо, що паркування в Києві стало безкоштовним із 4 квітня. У КМДА пояснили це юридичними процедурами, пов'язаними з оновленням договорів.

Раніше Фокус повідомляв, що столичні комунальники оригінально провчили "героїв паркування" на спортивних авто.

Також ми писали, що в Києві евакуатор забрав на штрафмайданчик дорогий суперкар Lamborghini.