У Києві комунальники в оригінальний спосіб провчили "героїв паркування" (фото)

Спортивні автомобілі перекрили доступ до тимчасового звалища. Через це їх заблокували працівники комунального підприємства.

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Порушники правил стоянки понесли нестандартне покарання в центрі Києва. Столичні комунальні служби заблокували їхні автомобілі. Про це повідомляє видання "Автоцентр".

Інцидент мав місце в одній із паркових зон Печерського району Києва. Спортивні купе Infiniti Q60 і Scion FR-S (американський варіант Toyota GT86) припаркували просто біля тимчасового звалища, створеного на час проведення робіт із благоустрою території.

Автомобілі запаркували біля тимчасового звалища Фото: autocentre.ua

Звісно, автомобілі заважали працівникам комунального підприємства та їхній техніці, тому "героїв паркування" вирішили провчити. Сміття і землю висипали просто навколо Infiniti і Scion, залишивши лише вузький проїзд.

Виїхати з такої "пастки", не зачепивши сміття, досить складно — необхідно активно маневрувати. Тому не виключено, що автівки довелося помити після того, як вони покинули парк.

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Нагадаємо, що наразі парковка в Києві залишається безкоштовною. Втім, покарання для порушників правил зупинки і стоянки не скасовано — на них чекають штрафи або евакуація авто. Примітно, що на штрафмайданчик відправляють і дорогі елітні машини.

Також Фокус повідомляв, що у Франції з неправильно припаркованими авто боротимуться роботи.