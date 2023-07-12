У Парижі боротимуться з позашляховиками радикальними методами

Мерія Парижа збирається запровадити вищу плату за паркування для власників великих позашляховиків. Це один із заходів з боротьби із забрудненням повітря в столиці Франції.

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Влада Парижа почала боротися з великими позашляховиками на дорогах. Власники таких авто платитимуть за паркування більше грошей, ніж інші водії. Про це повідомили на сайті The Guardian.

Мерія Парижа введе вищу плату за паркування для власників великих позашляховиків. Так влада має намір боротися із забрудненням повітря в столиці Франції.

Вартість паркування залежатиме від розміру, ваги та двигуна, який знаходиться під капотом авто. Найдорожчими будуть автомобілі з неекологічними моторами.

"Ми хотіли б, щоб Париж змінив вартість платного паркування, щоб зробити її індивідуальною залежно від ваги та розміру транспортного засобу", — заявив радник від екологічної партії EELV Фредерік Бадіна-Серпетт.

Деталі постанови поки що залишаються в секреті. Уже відомо, що власники електромобілів будуть звільнені від підвищеної плати за паркування.

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Згідно зі статистикою, за останні чотири роки кількість позашляховиків у Парижі збільшилася на 60%. Вони становлять 15% від загального числа приватних автомобілів на дорогах.

Раніше Фокус розповів, що в Німеччині між Мюнхеном та Інгольштадтом з'явилися дорожні знаки для безпілотних автомобілів.