У Німеччині з'явилися спеціальні дорожні знаки для безпілотних автомобілів

Нові дорожні знаки є орієнтиром для автономних автомобілів. На них зображено чорно-білий малюнок із трикутників.

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У Німеччині на автомагістралі A9 між Мюнхеном та Інгольштадтом з'явилися нові дорожні знаки. Вони не призначені для водіїв та пішоходів, а служать орієнтиром для автономних автомобілів. На порталі radioarabella.de розповіли, як працюють нові знаки.

На круглих дорожніх знаках діаметром 70 см зображено чорно-білий малюнок із трикутників. На них немає жодних розпізнавальних написів.

Дорожні знаки допоможуть безпілотним автомобілям краще орієнтуватися на дорозі. Їхні камери зчитують зображення, потім синхронізуються із серверами навігації.

Нові дорожні знаки розмістять на автомагістралях A9 та A93 навколо розв'язки автобану Холледау. Усього їх виготовлять 13 штук.

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У Міністерстві транспорту Німеччини заявили, що автомагістраль A9 стане цифровим випробувальним майданчиком для автономних автомобілів. Ці дорожні знаки повинні допомогти безпілотникам з високою точністю визначати своє місцезнаходження.

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