В Германии появились особые дорожные знаки для беспилотных автомобилей

Новые дорожные знаки служат ориентиром для автономных автомобилей. На них изображен черно-белый рисунок из треугольников.

Related video

В Германии на автомагистрали A9 между Мюнхеном и Ингольштадтом появились новые дорожные знаки. Они не предназначены для водителей и пешеходов, а служат ориентиром для автономных автомобилей. На портале radioarabella.de рассказали, как работают новые знаки.

На круглых дорожных знаках диаметром 70 см изображен черно-белый рисунок из треугольников. На них нет никаких опознавательных надписей.

Дорожные знаки помогут беспилотныс автомобилям лучше ориентироваться на дороге. Их камеры считывают изображение, затем синхронизируются с серверами навигации.

Новые дорожные знаки разместят на автомагистралях A9 и A93 вокруг развязки автобана Холледау. Всего их изготовят 13 штук.

Важно

Доехал на 10 часов быстрее: в США провели испытания беспилотного грузовика

В Министерстве транспорта Германии заявили, что автомагистраль A9 станет цифровой испытательной площадкой для автономных авто. Эти дорожные знаки должны помогут беспилотникам с высокой точностью определять свое местонахождение.

Ранее Фокус рассказал, что Pininfarina показала концепт Teorema, в котором можно спать в движении.

Также мы писали, что Volvo и Uber показали серийный беспилотный автомобиль на базе Volvo XC90.