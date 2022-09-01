Доехал на 10 часов быстрее: в США провели испытания беспилотного грузовика

Автономный грузовик проехал 951 милю без происшествий. Оборудование машины беспилотной системой повышает ее стоимость на 50 тысяч долларов, однако это все равно обходится значительно дешевле, чем платить водителю.

Компания TuSimple провела в США очередное дорожное испытание автономного грузового автомобиля: грузовик проехал 951 милю из Ногалеса, штат Аризона, в Оклахома-Сити, доставив свежие продукты. Погрузкой и разгрузкой занимался водитель-человек, но большую часть пути — от Тусона до Далласа — грузовик ехал сам. Об этом пишет CNN.

"Поскольку система не полностью готова, во время испытаний у нас на борту всегда есть водитель и инженер по безопасности, но машина ехала в полной автономности: водитель не касался руля", — сказал президент и генеральный директор TuSimple Ченг Лу.

По его словам, поездка заняла 14 часов и закончилась на 10 часов раньше, чем если бы за рулем находился человек. Время удалось сэкономить за счет того, что автономному грузовику не нужно спать, в то время как по законам США водители могут работать только 11 часов в день.

Экономия денег и времени

В TuSimple надеются запустить производство полностью автономных моделей к 2024 году. Технология добавит к стоимости грузовика около $50 тыс., в результате чего окончательная цена составит примерно $200 тыс. По словам Лу, это все равно обходится дешевле, чем платить водителю-человеку.

"Если вы возьмете $50 тыс. и разделите их на миллион миль — средний срок службы грузовика, это означает, что вы добавляете в стоимость перевозки пять центов за милю. Но вы экономите на зарплате водителю-человеку, которая в США составляет от $80 тыс. до $120 тыс. в год или от 80 центов до 1,20 доллара за милю. Сегодня прямые затраты на оплату труда составляют около 50% стоимости эксплуатации грузовика", — сказал президент компании.

По словам Лу, это не означает, что беспилотные грузовики заберут у людей рабочие места. Беспилотники должны сосредоточиться на доставке грузов между терминалами и распределительными центрами, которые требуют длительных монотонных поездок. Это позволит создать новые логистические мощности, не создавая нового спроса на водителей, и при это никого не лишит работы.

[ + – ] Предполагается, что грузовики TuSimple будут работать только на шоссе, поэтому водители не останутся без работы — они будут водить машины в городах

"Возьмите дорогу из Феникса в Эль-Пасо — это шесть часов езды. Человек не может совершить поездку туда и обратно, потому что дорога занимает больше 11 часов. Но грузовик может ездить туда и обратно весь день, выполняя самую рутинную работу, за которую водители не хотят браться, — рассказал Ченг Лу. — Это означает, что вы освобождаете водителя-человека для выполнения задач на первой и последней миле при погрузке и выгрузке товаров, а ночи он сможет проводить дома".

Устранение человеческого фактора на длинных маршрутах грузоперевозок имеет еще одно преимущество. Компания TuSimple заявляет, что ее грузовики реагируют на обстановку на дороге в 15 раз быстрее, чем люди, и могут видеть дальше даже ночью.

"Каждый год в США происходит около 5 тыс. смертельных случаев с участием грузовиков, и большинство из них происходит из-за человеческого фактора, — сказал Лу. — Грузовик же не устает, не смотрит кино и не смотрит в телефон. Не отвлекается".

Подробные карты

Концепция автономных перевозок предполагает, что беспилотники не будут работать в оживленном городском потоке, а только на шоссе, которые сейчас тщательно картографируют.

"Мы собираем данные с дорог и создаем эту очень подробную карту с высоким разрешением каждого маршрута. Это добавляет еще один уровень безопасности для транспортных средств", — сказал Лу.

В результате грузовики TuSimple смогут самостоятельно двигаться только по этим предварительно нанесенным на карту торговым коридорам, которые Лу называет "виртуальными железными дорогами", и нигде больше.

[ + – ] Автономные грузовики TuSimple

Компания планирует к 2024 году нанести на карту маршруты по всей стране, однако реализация ее планов зависит от законодательства каждого конкретного штата. В некоторых из них тесты автономных грузовиков на дорогах общего пользования запрещены.

Напомним, недавно в центре Сан-Франциско более десятка беспилотных такси Cruise устроили затор, съехавшись в одно место. В компании принесли извинения за причиненные неудобства, однако объяснить странное поведение автомобилей не смогли, пообещав провести расследование.

Также сообщалось, что в США разрабатывают беспилотную модификацию знаменитой РСЗО M142 HIMARS, которая помогает Украине эффективно уничтожать российские войска.