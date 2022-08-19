США создают беспилотную версию знаменитых HIMARS: как машина изменит правила боя

Пока проект AML позволяет дистанционно управлять только пусковой установкой, но вскоре заменит и кабину.

В США разрабатывают беспилотную модификацию знаменитой реактивной системы залпового огня M142 HIMARS, которая помогает Украине эффективно уничтожать российские войска. Подробности рассказал портал Defence Brief.

Командование исследований, разработок и инженерии армии США (DEVCOM) поручило командам Авиационного и ракетного Центра, а также Центра наземных транспортных систем разработать аппаратное и программное обеспечение для дистанционого управления и автономной работы HIMARS. Проект получил название "Автономная многодоменная пусковая установка" (The Autonomous Multi-Domain Launcher, или сокращенно AML).

В нынешнем виде AML оснащен дистанционно управляемой пусковой установкой, способной запускать высокоточную ракету из реактивной системы. В сентябре 2021 года армия США провела испытания, во время которых смоделировала запуск семи ракет из AML, установленной на пилотируемой платформе HIMARS. В дальнейшем разработчики планируют убрать кабину и добавить более мощную пусковую установку.

"AML значительно модернизирует армию. Добавление автономии для управления мобильными пусковыми установками и увеличение огневой мощи этих пусковых установок — отличная и мощная комбинация", — заявила директор Управления развития технологий Авиационного и ракетного Центра DEVCOM Кристи Долбир.

[ + – ] AML представили на мероприятии по системной интеграции армии США в 2022 году Фото: Минобороны США

Беспилотный HIMARS будет напоминать "умные" машины, которые уже существуют и активно эксплуатируются, однако ездить ему придется по пересеченной местности, что значительно усложнит работу. Военной системе также придется действовать под вражескими обстрелами, которые могут менять рельеф местности. Беспилотнику нужны датчики, способные собирать подробную информацию о ситуации, не излучая при этом энергию, которую способен засечь враг.

"Существуют всевозможные проблемы с ситуационной осведомленностью, на которые индустрия робототехники только сейчас начинает обращать внимание. AML, который будет называться HIMARS Increment 2, должен иметь возможность перемещаться туда, куда ему скажут. Он должен быть в состоянии сказать: "Эй, прямо здесь утес". Он должен уметь распознавать местность, на которой находится", — рассказал Лукас Хантер, руководитель проекта AML.

AML получит не 6 ракет, как в стандартной версии, а 18, что позволит дольше вести бой без перезарядки. Во время стрельбы боевая машина сможет находиться на значительном расстоянии от солдат — таким образом войска будут рассредотачивать свои силы, беречь жизни и создавать дополнительные проблемы противнику. Сейчас военные специалисты изучают, как можно использовать новую технологию в боевых действиях.

HIMARS расшифровывается с английского как High Mobility Artillery Rocket System (высокомобильная артиллерийская ракетная система) и произносится "Хаймарс". Ранее Фокус приводил характеристики американской РСЗО на колесном шасси.

Писали также, что украинцы разработали уникальные подводные беспилотники Kronos, стреляющие торпедами. Они могут управляться как из кабины, так и дистанционно, вмещая до 10 человек экипажа.