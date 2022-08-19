США створюють безпілотну версію знаменитих HIMARS: як машина змінить правила бою

Поки проєкт AML дозволяє дистанційно керувати лише пусковою установкою, але незабаром замінить і кабіну.

У США розробляють безпілотну модифікацію знаменитої реактивної системи залпового вогню M142 HIMARS, яка допомагає Україні ефективно знищувати російські війська. Подробиці розповів портал Defence Brief.

Командування досліджень, розробок та інженерії армії США (DEVCOM) доручило командам Авіаційного та ракетного Центру, а також Центру наземних транспортних систем розробити апаратне та програмне забезпечення для дистанційного керування та автономної роботи HIMARS. Проєкт отримав назву "Автономна багатодоменна пускова установка" (The Autonomous Multi-Domain Launcher, або скорочено AML).

У нинішньому вигляді AML оснащений дистанційно керованою пусковою установкою, здатною запускати високоточну ракету з реактивної системи. У вересні 2021 року армія США провела випробування, під час яких змоделювала запуск семи ракет з AML, встановлених на пілотованій платформі HIMARS. Надалі розробники планують прибрати кабіну та додати потужнішу пускову установку.

"AML значно модернізує армію. Додавання автономії для управління мобільними пусковими установками та збільшення вогневої потужності цих пускових установок — чудова та потужна комбінація", — заявила директорка Управління розвитку технологій Авіаційного та ракетного Центру DEVCOM Крісті Долбір.

[ + – ] AML представили на заході щодо системної інтеграції армії США у 2022 році Фото: Міноборони США

Безпілотний HIMARS нагадуватиме "розумні" машини, які вже існують та активно експлуатуються, проте їздити йому доведеться по пересіченій місцевості, що значно ускладнить роботу. Військовій системі також доведеться діяти під ворожим обстрілом, який може змінювати рельєф місцевості. Безпілотнику потрібні датчики, здатні збирати докладну інформацію про ситуацію, не випромінюючи водночас енергію, яку здатний засікти ворог.

"Існують всілякі проблеми із ситуаційною поінформованістю, на які індустрія робототехніки тільки зараз починає звертати увагу. AML, який називатиметься HIMARS Increment 2, повинен мати можливість переміщатися туди, куди йому скажуть. Він повинен бути в змозі сказати: "Гей, прямо тут скеля ". Він має вміти розпізнавати місцевість, на якій знаходиться", — розповів Лукас Хантер, керівник проєкту AML.

AML отримає не 6 ракет, як у стандартній версії, а 18, що дозволить довше вести бій без перезаряджання. Під час стрільби бойова машина зможе перебувати на значній відстані від солдатів — так війська розподілятимуть свої сили, берегтимуть життя і створюватимуть додаткові проблеми противнику. Наразі військові фахівці вивчають, як можна використовувати нову технологію у бойових діях.

HIMARS розшифровується з англійської як High Mobility Artillery Rocket System (високомобільна артилерійська ракетна система) та вимовляється "Хаймарс". Раніше Фокус наводив характеристики американської РСЗВ на колісному шасі.

Писали також, що українці розробили унікальні підводні безпілотники Kronos, які стріляють торпедами. Вони можуть керуватися як із кабіни, так і дистанційно, вміщуючи до 10 осіб екіпажу.