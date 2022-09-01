Доїхав на 10 годин швидше: у США провели випробування безпілотної вантажівки

Автономна вантажівка проїхала 951 милю без пригод. Обладнання машини безпілотною системою підвищує її вартість на 50 тисяч доларів, проте це все одно коштує значно дешевше, ніж платити водієві.

Компанія TuSimple провела в США чергове дорожнє випробування автономного вантажного автомобіля: вантажівка проїхала 951 милю з Ногалеса, штат Арізона, в Оклахома-Сіті, доставивши свіжі продукти. Навантаженням і розвантаженням займався водій-людина, але більшу частину шляху — від Тусона до Далласа — вантажівка їхала сама. Про це пише CNN.

"Оскільки система не повністю готова, під час випробувань у нас на борту завжди є водій та інженер із безпеки, але машина їхала у повній автономності: водій не торкався керма", — сказав президент і генеральний директор TuSimple Ченг Лу.

За його словами, поїздка зайняла 14 годин і закінчилася на 10 годин раніше, ніж якби за кермом знаходилася людина. Час вдалося заощадити за рахунок того, що автономній вантажівці не потрібно спати, тоді як за законами США водії можуть працювати лише 11 годин на день.

Економія грошей та часу

У TuSimple сподіваються запустити виробництво повністю автономних моделей до 2024 року. Технологія додасть до вартості вантажівки приблизно $50 тис., унаслідок чого остаточна ціна складе приблизно $200 тис. За словами Лу, це все одно коштує дешевше, ніж платити водієві-людині.

"Якщо ви візьмете $50 тис. і розділите їх на мільйон миль — середній термін служби вантажівки, це означає, що ви додаєте у вартість перевезення п'ять центів за милю. Але ви заощаджуєте на зарплаті водієві-людині, яка в США становить від $80 тис. до $120 тис. на рік або від 80 центів до $1,20 за милю. Сьогодні прямі витрати на оплату праці становлять майже 50% вартості експлуатації вантажівки", — сказав президент компанії.

За словами Лу, це не означає, що безпілотні вантажівки заберуть у людей робочі місця. Безпілотники повинні зосередитись на доставці вантажів між терміналами та розподільчими центрами, які потребують тривалих монотонних поїздок. Це дозволить створити нові логістичні потужності, не створюючи нового попиту водіїв, і при цьому нікого не позбавить роботи.

[ + – ] Передбачається, що вантажівки TuSimple працюватимуть тільки на шосе, тому водії не залишаться без роботи — вони керуватимуть машинами в містах

"Візьміть дорогу з Фенікса до Ель-Пасо — це шість годин їзди. Людина не може здійснити поїздку туди й назад, тому що дорога займає понад 11 годин. Але вантажівка може їздити туди й назад весь день, виконуючи рутинну роботу, за яку водії не хочуть братися, — розповів Ченг Лу. — Це означає, що ви звільняєте водія-людину для виконання завдань на першій та останній милі при завантаженні та вивантаженні товарів, а ночі він зможе проводити вдома".

Усунення людського фактора на довгих маршрутах вантажоперевезень має ще одну перевагу. Компанія TuSimple заявляє, що її вантажівки реагують на обстановку на дорозі в 15 разів швидше за людей і можуть бачити далі навіть уночі.

"Щороку в США стається приблизно 5 тис. смертельних випадків за участю вантажівок, і більшість із них відбувається через людський фактор, — сказав Лу. — Вантажівка ж не втомлюється, не дивиться кіно і не дивиться в телефон. Не відволікається".

Детальні карти

Концепція автономних перевезень передбачає, що безпілотники не працюватимуть у жвавому міському потоці, а лише на шосе, які зараз ретельно картографують.

"Ми збираємо дані з доріг і створюємо цю дуже докладну карту з високою роздільною здатністю кожного маршруту. Це додає ще один рівень безпеки для транспортних засобів", — сказав Лу.

Унаслідок вантажівки TuSimple зможуть самостійно рухатися тільки по цих попередньо нанесених на карту торгових коридорах, які Лу називає "віртуальними залізницями", і ніде більше.

[ + – ] Автономні вантажівки TuSimple

Компанія планує до 2024 нанести на карту маршрути по всій країні, проте реалізація її планів залежить від законодавства кожного конкретного штату. У деяких із них тести автономних вантажівок на дорогах загального користування заборонені.

Нагадаємо, нещодавно в центрі Сан-Франциско понад десяток безпілотних таксі Cruise влаштували затор, з'їхавшись в одне місце. У компанії вибачилися за завдані незручності, проте пояснити дивну поведінку автомобілів не змогли, пообіцявши провести розслідування.

Також повідомлялося, що у США розробляють безпілотну модифікацію знаменитої РСЗВ M142 HIMARS, яка допомагає Україні ефективно знищувати російські війська.