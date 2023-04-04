В Амстердамі почали позбавлятися автомобілів на дорогах радикальними методами

Автомобілі заважають розвивати велосипедну інфраструктуру в Амстердамі. Вводиться низка обмежень, покликаних знизити використання авто в місті.

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В Амстердамі майже 20% від усього транспорту складають автомобілі, через що влада вирішила скоротити їх кількість. Про це розповіли на сайті Bloomberg.

У столиці Нідерландів є величезна мережа виділених велосипедних доріжок, яка дозволяє їздити велосипедом зручно та швидко. Проте в місті залишається дуже багато автомобілів, які ускладнюють дорожній трафік.

Згідно зі статистикою, майже 20% усіх поїздок в Амстердамі у 2021 році припадало на автомобілі. Майже 55% від них здійснювали не місцеві жителі.

Через автомобілі громадський транспорт часто натрапляє на труднощі, особливо у центрі міста. Там трамваї та автобуси вимушені стояти у заторах.

Міська влада працює над обмеженням кількості приватних транспортних засобів. Було вирішено позбавитися багатьох паркувальних місць та заборонити проїзд на автомобілях на певних вулицях.

На деяких центральних вулицях уже закривають ділянки для наскрізного руху. За словами влади, це допоможе розчистити вуличний простір і відучити містян від використання автомобілів.

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Ці заходи охоплюватимуть кілька місць у столичному районі за межами історичного центру, враховуючи артерії навколо парку Вондела, у районах міста Західний та Східний Амстердам, а також чотири мости через річку Амстел. Заборони на наскрізний рух призначені для перенаправлення автомобілів на шосе A10, яке функціонуватиме як розподільне кільце.

Заступниця мера Амстердама Мелані ван дер Хорст заявила, що поки місто росте, зменшується простір для транспорту. З 2000 року у місті додалося понад 189 000 жителів, а до 2050 року у місті очікується збільшення населення ще на 250 000 осіб.

Подібні заходи щодо боротьби з автомобілями на дорогах також вживають Париж і Брюссель. Їх головним завданням є поліпшення якості повітря та досягнення кліматичних цілей.

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