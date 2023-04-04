В Амстердаме начали избавляться от автомобилей на дорогах радикальными методами

Автомобили мешают развивать велосипедную инфраструктуру в Амстердаме. Для авто вводится ряд ограничений, которые призваны снизить их использование в городе.

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В Амстердаме почти 20% от всего транспорта составляют автомобили, из-за чего власти решили сократить их количество. Об этом рассказали на сайте Bloomberg.

В столице Нидерландов есть огромная сеть выделенных велосипедных дорожек, которая позволяет ездить на велосипеде удобно и быстро. Тем не менее в городе остается слишком много автомобилей, которые усложняют дорожный трафик.

Согласно статистике, почти 20% всех поездок в Амстердаме в 2021 году приходилось на автомобили. Около 55% из них совершали не местные жители.

Из-за автомобилей общественный транспорт часто сталкивается с трудностями, особенно в центре города. Там трамваи и автобусы вынуждены стоять в пробках.

Городские власти работают над ограничением количества частных транспортных средств. Было решено избавиться от многих парковочных мест и запретить проезд на автомобилях на определенных улицах.

На некоторых центральных улицах уже закрывают участки для сквозного движения. По словам властей, это поможет расчистить уличное пространство и отучить горожан от использования автомобилей.

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Эти меры будут охватывать несколько мест в столичном районе за пределами исторического центра, включая артерии вокруг парка Вондела, в районах города Западный и Восточный Амстердам, а также четыре моста через реку Амстел. Запреты на сквозное движение предназначены для перенаправления автомобилей на шоссе A10, которое будет функционировать как распределительное кольцо.

Заместитель мэра Амстердама Мелани ван дер Хорст заявила, что пока город растет, уменьшается пространство для транспорта. С 2000 года в городе прибавилось более 189 000 жителей, а к 2050 году в городе ожидается увеличение населения еще на 250 000 людей.

Похожие меры по борьбе с автомобилями на дорогах также предпринимают Париж и Брюссель. Их главной задачей является улучшение качества воздуха и достижение климатических целей.

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