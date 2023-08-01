В Украине разрешили сдавать экзамены на права неограниченное количество раз

В случае неуспешного прохождения интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов составляет не менее 10 календарных дней. Успешная сдача практического экзамена считается действительной два года.

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МВД Украины отменило ограничение на количество попыток сдачи практических экзаменов на водительские права. Помимо этого для учеников подготовили еще несколько изменений. Об этом рассказали в Facebook-аккаунте ведомства.

Теперь все ученики получают неограниченное количество попыток для сдачи теоретического экзамена в течение года после завершения обучения в автошколе. Также всем учениками предоставляется неограниченное количество попыток для сдачи практического экзамена в течение двух лет со дня выдачи свидетельства об окончании практической подготовки.

В МВД отметили, что в случае неуспешного прохождения интервал между сдачей теоретического или практического экзаменов составляет не менее 10 календарных дней. Только после этого промежутка времени кандидаты в водители могут снова попытаться сдать экзамены.

Стоит отметить, что результат успешно сданного теоретического экзамена считается действительным в течение одного года. Успешная сдача практического экзамена считается действительной два года.

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Еще одним изменение стало обновленное экзаменационное письмо практического экзамена. Теперь в нем лучше определены типичные ошибки и критерии для оценки способностей кандидата в водители.

Ранее Фокус писал, что за первую неделю после обновление экзаменов на водительские права в Украине только 23% учеников сдали теоретическую часть.