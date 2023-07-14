Без автошкол: украинцам разрешили самостоятельно изучать ПДД

В Украине узаконена самостоятельная подготовка к теоретическому экзамену на права. Посещать автошколу для изучения ПДД теперь не обязательно.

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Украинцам разрешили не посещать автошколы при обучении вождению. Соответствующий проект закона №7354 приняла в целом Верховная Рада – его поддержал 271 народный депутат. Он вступит в силу через 90 дней после подписания президентом и публикации.

Закон вносит изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части ответственности в отрасли подготовки водителей и их допуска к управлению транспортными средствами. Он разрешает самостоятельную подготовку к теоретическому экзамену на права.

Это значит, что теперь у будущих водителей есть выбор: посещать автошколу либо изучать ПДД самостоятельно. Конечно же, нововведения распространяются только на теоретическую часть программы и непосредственно вождению самостоятельно обучаться нельзя.

Важно

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Таким образом в Украине решили применить европейский опыт. Самостоятельное изучение ПДД разрешено в Бельгии, Великобритании, Испании и Нидерландов.

Вместе с тем законом усиливается ответственность за нарушения порядка подготовки/переподготовки водителей или порядка государственной аккредитации автошкол – за это ввели штраф в размере от 8500 до 17 000 гривен. А за нарушение порядка проведения экзаменов на права наказание более суровое – от 17 000 до 34 000 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине разрешили ставить на учет праворульные авто, однако сделать это могут не все.

Также мы писали, что в нашей стране предлагают усилить ответственность пешеходов за нарушение ПДД.