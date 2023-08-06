В Украине существенно упростили процедуру покупки авто: что нужно знать водителям

Работники автосалонов смогут регистрировать машины в сервисных центрах МВД вместо покупателей. По этой причине транзитные номера в Украине стали необязательными.

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С сегодняшнего дня, 6 августа, купить новый автомобиль в Украине стало проще. В автосалонах смогут продавать уже поставленные на учет автомобили. Это разрешает постановление Кабинета Министров № 437 от 02 мая 2023 года, вступившее в силу именно сегодня.

Постановление позволяет купить уже зарегистрированные новые автомобили с номерными знаками и техпаспортом. Поставить авто на учет смогут работники автосалонов, причем для этого теперь не нужна нотариальная доверенность — покупателю достаточно указать прямо в договоре купли продажи, что он поручает другому лицу зарегистрировать транспортное средство.

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Соответственно, транзитные номера в Украине теперь необязательны. Их нужно получать лишь в том случае, если покупатель все же решит самостоятельно отправиться в сервисный центр МВД и поставить авто на учет своими силами. Также они сохраняются для авто с пробегом при покупке их не в автосалонах.

Кроме того, отныне акты приема-передачи автомобилей (так называемые "зеленые акты") теперь будут в исключительно электронном виде — это также прописано в постановлении Кабмина.

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