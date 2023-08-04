В Україні можуть заборонити їздити на занадто гучних авто: яким буде покарання

Під заборону потраплять усі автомобілі та мотоцикли з двигунами, які перевищують допустимий рівень шуму. За перше порушення загрожуватиме штраф до 1000 неоподатковуваних мінімальних доходів.

Related video

До Верховної Ради внесли законопроєкт, яким пропонується карати власників занадто гучних транспортних засобів. Він доповнить Кодекс про адміністративні правопорушення. Про це повідомив депутат фракції "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроєкт передбачає адміністративне покарання для водіїв автомобілів і мотоциклів із занадто гучним звуком двигуна. Їхнє звучання завдає дискомфорту багатьом українцям, особливо під час війни.

Під заборону потраплять усі автомобілі та мотоцикли з двигунами, які перевищують допустимий рівень шуму. Переважно це транспорт із форсованим двигуном або без глушника.

Наразі у поліції немає регламенту, за яким вони можуть забороняти такі автомобілі. Проте відповідний законопроєкт має виправити цю проблему.

Важливо

В Україні планують повернути "нульове розмитнення" авто для окремої категорії громадян

Яке покарання чекає на водіїв гучних автомобілів і мотоциклів?

За перше порушення водієві загрожуватиме штраф до 1000 неоподатковуваних мінімальних доходів. Повторне порушення збільшує штраф до 2000 мінімальних доходів і додає до цього позбавлення водійських посвідчень на строк до шести місяців.

Раніше Фокус розповів, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, згідно з яким боржники за комунальні послуги не зможуть зареєструвати авто під час купівлі.