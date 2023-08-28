В Украине предлагают ввести наказание за нелегальный дрифт

Депутаты предлагают ввести административную ответственность для водителей, которые занимаются уличным дрифтом в Украине. Нарушителей планируют наказывать немалыми штрафами и даже лишением водительских прав.

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Уличный дрифт в Украине может стать незаконным. В Верховную Раду внесли законопроект №9642, вводящий наказание за намеренное введение авто в занос.

Проект закона добавляет новую статью 122-6 в Кодекс Украины об административных нарушениях. Согласно ей, за намеренный управляемый занос авто (дрифт) на дорогах предусмотрен немалый штраф в 500 необлагаемых налогом минимумов, то есть 8500 гривен.

Повторное на протяжении года нарушение повлечет за собой штраф уже в 17 000 гривен, а также лишение водительских прав на полгода.

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В объяснительной записке авторы законопроекта обращают внимание на частые случаи нелегального дрифта на территории жилых массивов и парковок. Такая езда опасна для пешеходов и водителей других авто, поэтому и предлагается ввести административную ответственность.

К тому же, дрифт – как правило, довольно шумная затея, нарушающая покой граждан. Примечательно, что недавно уже внесли законопроект о запрете слишком громких тюнингованных авто.

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