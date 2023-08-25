Езда без футболки и личный алкотестер: самые странные правила дорожного движения в мире

Эксперты назвали самые странные правила дорожного движения в мире. Некоторые из них могут показаться очень необычными для украинских водителей.

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Все страны мира имеют свою культуру и обычаи, что распространяется и на местные правила дорожного движения в мире. В некоторых местах вы можете получить штраф за езду без футболки или сесть в тюрьму за превышение скорости. О таких правилах рассказали на сайте Autocar.

Некоторые правила дорожного движения в других странах мира могут показаться странными, но они имеют смысл. В большинстве случаев они ориентированы под местные реалии.

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Самые странные правила дорожного движения в мире:

Австралия

В Австралии есть ограничение на перевозку картофеля Фото: pexels.com

В Австралии есть два необычных правила, которые могут показаться странными для жителей других стран. Одно из них является законом о маркетинге картофеля.

Закон был принят в Австралии в 1946 году. Он запрещает перевозить более 110 фунтов (почти 50 кг) картофеля водителям, которые не входят в состав Potato Marketing Corporation. При этом полицейским могут оценить вес овощей на глаз.

Также в Австралии запрещено не запирать автомобиль, когда он остается без присмотра. Сумма штрафа может достигать 1400 долларов.

Бахрейн

В Бахрейне строго наказывают за нарушение ПДД Фото: Pixabay

В Бахрейне особо строго наказывают за нарушение ПДД. В этой стране вместо штрафа нарушитель может быть приговорен к тюремному заключению.

Например, за проезд на красный сигнал светофора можно лишиться свободы на срок до шести месяцев. За превышение скорости полицейские также могут посадить нарушителя в тюрьму.

Китай

В Китае не каждый человек имеет право купить автомобиль Фото: Pixabay

В Китае есть множество необычных для жителей других стран законов и обычаев. Для того чтобы снизить уровень загрязнения воздуха в КНР ограничили продажу новых автомобилей по типу топлива.

В 2019 году на дороги Пекина разрешили выпустить только 60 000 авто на новых источниках энергии. Еще 40 000 авто могли быть оснащены ДВС.

Чтобы получить право приобрести автомобиль, водители участвуют в национальной лотерее. Шанс на победу составляет примерно 1 к 500.

Кипр

В Кипре нельзя есть за рулем Фото: Pexels

Водители в Кипре часто едят и пьют безалкогольные напитки перед поездкой. Дело в том, что этого нельзя делать за рулем, иначе водитель получит штраф.

Также власти Кипра заставляют водителей включать фары в любое время суток. По их мнению, так на дорогах страны становится безопаснее.

Франция

Во Франции водители должны возить с собой алкотестер Фото: Патрульная полиция

Власти Франции строго относятся к вождению в нетрезвом виде. С 2013 года всем водителям необходимо возить с собой неиспользованный алкотестер.

Автомобилистам должен был грозить штраф в размере 11 евро за отсутствие алкотестера в автомобиле, но это наказание не вошло в окончательную версию закона. Поэтому полицейские делают только устные замечания водителям.

Также во Франции можно водить автомобиль без водительского удостоверения. Тем не менее вы должны быть старше 14 лет и иметь разрешение на управление четырехколесным мопедом. Таким образом можно водить транспортные средства мощностью не более 8 л.с. и с максимальной скоростью не более 45 км/ч — такие, как Citroen Ami, недавно побывавший на тесте Фокуса.

Германия

На немецких автобанах нельзя делать остановки Фото: wikipedia.org

Жители Германии обычно достаточно прагматичны. Поэтому в стране существуют автобаны без ограничений скорости, которые позволяют любителями быстрой езды "выжать максимум" из своих авто.

Тем не менее на автобанах в Германии существует одно важное правило — никаких остановок. Если у водителя закончилось топливо во время движения, то ему грозит штраф в размере до 70 евро.

Япония

В Японии пассажиры могут получить штраф за езду с пьяным водителем Фото: Freepik

В Японии осторожно относятся к вождению в мокрую погоду. В стране даже можно получить штраф за езду без брызговиков во время дождя.

Как и во многих странах мира, в Японии также нельзя водить автомобиль в нетрезвом виде. Помимо этого пассажиры могут получить штраф за езду с пьяным водителем или даже сесть в тюрьму, если это повторное нарушение.

Монголия

В Монголии можно ездить на автомобилях с левым и правым рулем Фото: Money Buzz! Europa

Монголия известна как страна с малой плотностью населения. Поэтому на дорогах редко можно встретить пробки.

В стране действует правостороннее движение, но в отличие от других стран, власти Монголии разрешают использовать автомобили с левым и правым рулем. В столице Улан-Баторе их количество составляет 55% и 48% соответственно.

Испания

В Испании нельзя ездить в наушниках Фото: Mobile-review.com

Водителям не рекомендуется водить автомобиль в наушниках. Музыка может отвлекать их от ситуации на дороге.

В Испании водители могут получить штраф за вождение в наушниках. Исключением является только случай, когда учение получает права на мотоцикл и ему необходимы указания от инструктора.

Швейцария

В Швейцарии нельзя мыть авто возле дома Фото: Freepik

В Швейцарии строго относятся к загрязнению окружающей среды. Поэтому местные власти регулярно принимают различные экологические законы.

В Швейцарии уже давно запрещено мыть автомобиль на подъездной дорожке или перед домом. Дело в том, что гражданам нельзя сливать в канализацию грязную воду.

Таиланд

В Таиланде нельзя ездить без футболки Фото: Pexels

Таиланд является жаркой страной, но водителям запрещено ездить без футболки или рубашки. Это распространяется как на мотоциклы, так и автомобили.

В 2014 году эта норма начала распространяться и на туристов. За нарушение предусмотрен штраф.

США

В некоторых штатах США автомобилям не нужно проходить регулярную проверку безопасности и вредных выбросов Фото: Pexels

В США в зависимости от штата правила дорожного движения могут отличаться. Поэтому туристам следует внимательно ознакомиться с ними перед въездом в другой штат.

Например, в Мичигане, Монтане и Северной Дакоте транспортным средствам не нужно проходить регулярную проверку безопасности и вредных выбросов. В других штатах от этого освобождены только некоторые категории автомобилей.

На Гавайских островах водители могут перевозить пассажиров в грузовой платформе пикапа. Им должно быть не менее 12 лет, а все остальные места в авто должны быть заняты.

Южная Африка

В ЮАР автостраховка является необязательной Фото: hotline.ua

В Южной Африке довольно высокий уровень преступности. В частности, в этой стране часто угоняют автомобили.

В ЮАР автостраховка является необязательной. Поэтому около 70% авто в стране не имеют ее.

ОАЭ

В Дубае водители обязаны пропускать верблюдов Фото: pexels.com / Francesco Ungaro

В ОАЭ верблюды являются важным символом страны. Этих животных даже защищают на уровне законов.

В Дубае водители обязаны пропускать верблюдов, если они переходят дорогу. У этих животных всегда есть преимущество.

Канада

На острове Принца Эдуарда нужно сигналить при обгоне Фото: Wikipedia

В Канаде на острове Принца Эдуарда есть давняя традиция, которая соблюдается и в наше время. Водители сигналят во время обгона другого автомобиля.

Автомобилистам не обязательно сигналить при обгоне, так как это не указано в законе. Тем не менее местные жители часто делают так.

Индия

В Индии запрещены неэкологичные авто Фото: Pixabay

В Индии загрязнение воздуха является огромной проблемой для многих крупных городов. Поэтому власти решили действовать решительно.

В стране все автомобили должны иметь сертификат контроля загрязнения воздуха. За его отсутствие водителю грозит штраф.

Ранее Фокус писал, что в Польше гражданин Украины всего за сутки заработал штрафов на более чем 55 тысяч грн.