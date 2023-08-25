В Украине техосмотр авто будут проводить по-новому: что нужно знать водителям

В Украине ввели электронный протокол технического контроля авто. Кроме того, внедряется видеофиксация проверки транспорта.

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Техосмотр в Украине будут проводить по-новому. С сегодняшнего дня, 25 августа, вступает в силу постановление Кабмина, внедряющее новые правила обязательного технического контроля. Об этом сообщается на сайте Главного сервисного центра МВД.

При проведении техосмотра обязательной стала не только фотофиксация, но и видеофиксация процедуры. Это сделает невозможным подделку результатов или прохождение фиктивного техконтроля. Впрочем, видеофиксация заработает не сразу, а только через 6 месяцев после окончания военного положения в Украине.

Кроме того, вводится электронный протокол техосмотра. Он удобнее и позволяет отказаться от бумажной документации.

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В е-протокол технического контроля вносятся дата и время процедуры, а также ее результаты. Электронная копия протокола также считается действующим документом. На время действия е-протокола пункты технического контроля сохраняют все фото- и видеоматериалы.

Напомним, что техосмотр в Украине сейчас обязателен не для всех. Технический контроль пока проводится только для транспорта, который используется для коммерческих перевозок грузов и пассажиров.

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