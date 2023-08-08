В Украине стало возможно забронировать номера авто онлайн: как это сделать

Заказать номера авто можно в Электронном кабинете водителя. Онлайн-бронь действует 10 календарных дней, а ее стоимость составляет 9 гривен в день.

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С 7 июня в Украине заработала услуга бронирования номеров транспортных средств. Их можно выбрать онлайн. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Заказать номера авто онлайн можно через Электронный кабинет водителя на сайте МВД — там есть возможность просмотреть свободные комбинации цифр и букв. Один пользователь может выбрать только один номер авто. Услуга доступна для разных категорий транспортных средств.

Бронь номера авто действует до 10 календарных дней – по прошествии этого срока она автоматически отменяется, если заказчик не пришел в сервисный центр МВД и не завершил регистрацию транспортного средства.

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Стоимость брони составляет 9 гривен в сутки, а за выбор желательной комбинации цифр и букв при регистрации или перерегистрации нужно заплатить 300 гривен. А "красивые" номера можно и сразу оплатить (для обычных номерных знаков такая опция пока недоступна).

Ранее Фокус сообщал, что транзитные номера в Украине стали необязательными, ведь работники автосалонов могут ставить машины на учет вместо покупателей.

Также мы писали, что в Украине разрешили сохранить номера автомобиля при его перепродаже.