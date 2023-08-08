В Україні стало можливо забронювати номери авто онлайн: як це зробити

Замовити номери авто можна в Електронному кабінеті водія. Онлайн-бронь діє 10 календарних днів, а її вартість становить 9 гривень на день.

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З 7 червня в Україні запрацювала послуга бронювання номерів транспортних засобів. Їх можна обрати онлайн. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Замовити номери авто онлайн можна через Електронний кабінет водія на сайті МВС — там є можливість переглянути вільні комбінації цифр і букв. Один користувач може вибрати тільки один номер авто. Послуга доступна для різних категорій транспортних засобів.

Бронь номера авто діє до 10 календарних днів — після закінчення цього терміну вона автоматично скасовується, якщо замовник не прийшов до сервісного центру МВС і не завершив реєстрацію транспортного засобу.

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Вартість броні становить 9 гривень на добу, а за вибір бажаної комбінації цифр і літер під час реєстрації або перереєстрації потрібно заплатити 300 гривень. А "красиві" номери можна й одразу оплатити (для звичайних номерних знаків така опція поки що недоступна).

Раніше Фокус повідомляв, що транзитні номери в Україні стали необов'язковими, адже працівники автосалонів можуть ставити машини на облік замість покупців.

Також ми писали, що в Україні дозволили зберегти номери автомобіля під час його перепродажу.