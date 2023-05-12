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Авто

В Україні стало можливо продати автомобіль разом із номерами

Номери авто, номерні знаки, індивідуальні номерні знаки, платні номери
Фото: 24 Канал | Номер авто тепер можна зберегти для нового власника

Номери авто відтепер можна залишити новому власнику під час перепродажу. Послуга є безкоштовною, сплатити доведеться лише індивідуальні номерні знаки.

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В Україні дозволили зберігати номерні знаки авто під час його перепродажу. Відповідна постанова Кабміну №454 була прийнята 2 травня і вже набула чинності. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

Відтепер при оформленні договору купівлі-продажу авто та перереєстрації на нового власника можна вибрати опцію збереження номерів. Стандартні номери авто передаються новому власнику безкоштовно.

Номери авто, номерні знаки, індивідуальні номерні знаки, платні номери Fullscreen
Оплачувати доведеться лише індивідуальні та "красиві" номери
Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Якщо ж у авто індивідуальні номерні знаки або платні номери з "красивими" комбінаціями цифр, то до нового власника вони перейдуть лише за умови повної оплати їх вартості в сервісному центрі МВС. Виняток зроблено лише за умови перереєстрації транспортного засобу на родичів (батьків, дітей, одного з подружжя) – у цьому випадку безкоштовно передається будь-який номер.

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Зберегти номери авто можна буде і під час перереєстрації авто онлайн – при оформленні договору купівлі-продажу через додаток "Дія" або Електронний кабінет водія. Нагадаємо, ця послуга запрацює з вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що транзитні номери в Україні стали необов'язковими.