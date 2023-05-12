В Україні стало можливо продати автомобіль разом із номерами

Номери авто відтепер можна залишити новому власнику під час перепродажу. Послуга є безкоштовною, сплатити доведеться лише індивідуальні номерні знаки.

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В Україні дозволили зберігати номерні знаки авто під час його перепродажу. Відповідна постанова Кабміну №454 була прийнята 2 травня і вже набула чинності. Про це повідомляє сайт Головного сервісного центру МВС.

Відтепер при оформленні договору купівлі-продажу авто та перереєстрації на нового власника можна вибрати опцію збереження номерів. Стандартні номери авто передаються новому власнику безкоштовно.

Оплачувати доведеться лише індивідуальні та "красиві" номери Фото: Із сайту головного сервісного центру МВС

Якщо ж у авто індивідуальні номерні знаки або платні номери з "красивими" комбінаціями цифр, то до нового власника вони перейдуть лише за умови повної оплати їх вартості в сервісному центрі МВС. Виняток зроблено лише за умови перереєстрації транспортного засобу на родичів (батьків, дітей, одного з подружжя) – у цьому випадку безкоштовно передається будь-який номер.

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Зберегти номери авто можна буде і під час перереєстрації авто онлайн – при оформленні договору купівлі-продажу через додаток "Дія" або Електронний кабінет водія. Нагадаємо, ця послуга запрацює з вересня.

Раніше Фокус повідомляв, що транзитні номери в Україні стали необов'язковими.