У "Дії" з'являться нові корисні послуги для водіїв: перші подробиці

Міністр внутрішніх справ України анонсував нові послуги для водіїв у "Дії". Вже з вересня можна буде придбати чи продати автомобіль онлайн.

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В Україні планують перевести весь процес купівлі-продажу автомобілів у цифровий формат через сервіс "Дія". Про це повідомили на сайті Interfax-Україна.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко анонсував нові послуги для водіїв у "Дії". Вже в серпні номери для авто можна буде купити онлайн, а у вересні будуть доступні послуги купівлі-продажу транспортних засобів.

"З вересня спільно з Мінцифрою плануємо перевести весь процес купівлі-продажу авто у цифровий варіант — у "Дію". Для цього будуть потрібні лише продавець-покупець і два смартфони у них", — сказав міністр внутрішніх справ України.

У МВС хочуть позбутися обов'язкової технічної експертизи під час продажу автомобілів. Це позбавить українців черг і унеможливить давання хабарів.

Технічна експертиза автомобілів залишиться лише за першої реєстрації. Проте її можна буде виконати й за бажанням покупця.

Крім цього, з червня можна буде реєструвати транспортні засоби прямо в автосалоні. Більше не потрібно буде приїжджати до сервісного центру МВС.

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Ще одним нововведенням стане скасування транзитних номерів для авто. Натомість водії зможуть купити постійні номери онлайн.

Раніше Фокус писав, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає дерегуляцію та детінізацію ринку вживаних автомобілів.