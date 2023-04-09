Для водіїв в Україні скасовується одне з обмежень: що можна робити за кермом

У травні почне діяти так звана "літня" редакція правил дорожнього руху України, тож для водіїв скасовується одне з обмежень.

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В Україні з 1 травня 2023 року скасовується необхідність включати денні ходові вогні та інші освітлювальні прилади. Про це йдеться у пункті 9.8 Правил дорожнього руху.

Так, у документі сказано, що водії під час поїздки на авто з 1 жовтня до 1 травня повинні вмикати денні ходові вогні за межами населених пунктів. Якщо на автомобілі вони не встановлені, потрібно використовувати ближнє світло фар. Правило стосується всіх транспортних засобів, у тому числі двоколісних.

Правило також повідомляє про необхідність включення далеких фар або протитуманок, якщо це не зліпить водіїв. Це було необхідно через погіршення погодних умов та скорочення світлового дня. Але вже з 1 травня водіям можна не користуватись денними ходовими вогнями під час поїздок на авто.

Що ще зміниться для водіїв у 2023 році

Нова вартість реєстрації авто

З 1 січня 2023 року в Україні по-новому розраховується збір до пенсійного фонду під час реєстрації авто. Розмір виплати залежить від розміру прожиткового мінімуму.

Нова процедура складання іспитів на права

Її оптимізують за допомогою сучасних технічних засобів. Так, наприклад, при вході до класу, де проходять теоретичні іспити на права, з'являться камери з функцією розпізнавання особи. Вони верифікуватимуть особу кандидатів.

Нові терміни сплати штрафів за порушення правил дорожнього руху

Вони будуть збільшені. Ще будуть встановлені загальні терміни для примусового виконання ухвали. Нині порушники ПДР мають 10 днів для сплати штрафу з моменту вручення постанови. Цей термін планують збільшити до 15-ти.

Позбавлення прав водія за перевищення швидкості

Покарання за перевищення швидкості хочуть зробити жорсткішим. Наприклад, якщо водій перевищить швидкість у місті чи селі на 50 км/год, то йому загрожує позбавлення права керування автомобілем на 3-6 місяців.

Раніше Фокус розповідав, що українців хочуть зобов'язати міняти посвідчення водія кожні 10-15 років. Це правило відповідатиме стандартам Євросоюзу. Ще Фокус писав, які автомобілі з пробігом купували українці у 2022 році.