Українських водіїв можуть зобов'язати міняти права кожні 10-15 років

Всі українські автомобілісти можуть отримати водійське посвідчення нового зразка. Водіям транспортних компаній доведеться оновлювати їх кожні 5 років.

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У Комітеті Верховної Ради з питань транспорту та інфраструктури запропонували зобов'язати українців міняти водійське посвідчення кожні 10-15 років. Про це повідомили в асоціації Укравтопрому.

Заступник голови комітету Юлія Клименко заявила, що в Україні можуть переглянути умови оновлення водійського посвідчення для всіх категорій громадян. Вона зазначила, що таке рішення буде відповідати стандартам Євросоюзу.

Якщо ініціативу буде затверджено, то всі посвідчення водія в Україні оформлятимуть по-новому. Кожні 10-15 років водіям доведеться оновлювати свої документи. Для водіїв транспортних компаній цей термін становитиме 5 років.

Клименко наголосила, що в Україні спростили процедуру отримання водійських посвідчень. Саме тому оновлення документів не займатиме багато часу.

Оновити документи можна буде у будь-якому місті України, незалежно від того, де їх отримав водій. Для цього потрібно буде звернутися до будь-якого сервісного центру МВС.

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Наразі послуга обміну посвідчень водія доступна у 148 сервісних центрах МВС по всій країні. Також її можна замовити онлайн через електронний кабінет водія.

Раніше Фокус розповів, що Європейська комісія запропонувала ввести цифрове посвідчення водія в країнах ЄС.