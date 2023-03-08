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За прикладом "Дії": у Європі запропонували видавати цифрові права водія

Посвідчення водія, Європа, Євросоюз, Водії, Документи, Закони, Водіння, Права, Порушення
Фото: Pixabay | Фізичний документ буде доступний за бажанням водія

Єврокомісія хоче спростити отримання посвідчень водіїв для іноземних громадян і збільшити безпеку дорожнього руху. Крім цього, запропоновано модернізувати навчання водіїв.

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Європейська комісія запропонувала ввести цифрове посвідчення водія в країнах ЄС. Воно буде доступне одночасно з фізичними документами. Про це повідомили на сайті комісії.

Головною перевагою такого нововведення стане спрощення заміни або продовження посвідчень водія. Для впровадження цифрових документів може знадобитися кілька років.

У Єврокомісії заявили, що водії матимуть змогу обрати, яке посвідчення вони хочуть отримати. За замовчуванням видаватимуть цифрові права.

Також прийняття цифрових посвідчень допоможе полегшити іноземним громадянам кермування в Європі. Було запропоновано скасувати повторне складання іспитів для такої категорії.

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Крім цього, Європейська комісія хоче модернізувати навчання водіїв і запровадження дворічного випробувального терміну для новачків. Тести можуть бути оновлені для кращої оцінки знань і навичок водія.

Ще однією ідеєю Єврокомісії стало посилення покарань за порушення правил дорожнього руху. За статистикою, у 2019 році близько 40% транскордонних правопорушень були скоєні безкарно або тому, що злочинця не було встановлено, або тому, що платіж не було стягнуто.

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