За прикладом "Дії": у Європі запропонували видавати цифрові права водія

Єврокомісія хоче спростити отримання посвідчень водіїв для іноземних громадян і збільшити безпеку дорожнього руху. Крім цього, запропоновано модернізувати навчання водіїв.

Related video

Європейська комісія запропонувала ввести цифрове посвідчення водія в країнах ЄС. Воно буде доступне одночасно з фізичними документами. Про це повідомили на сайті комісії.

Головною перевагою такого нововведення стане спрощення заміни або продовження посвідчень водія. Для впровадження цифрових документів може знадобитися кілька років.

У Єврокомісії заявили, що водії матимуть змогу обрати, яке посвідчення вони хочуть отримати. За замовчуванням видаватимуть цифрові права.

Також прийняття цифрових посвідчень допоможе полегшити іноземним громадянам кермування в Європі. Було запропоновано скасувати повторне складання іспитів для такої категорії.

Важливо

Євросоюз відклав остаточне голосування щодо заборони бензинових та дизельних авто

Крім цього, Європейська комісія хоче модернізувати навчання водіїв і запровадження дворічного випробувального терміну для новачків. Тести можуть бути оновлені для кращої оцінки знань і навичок водія.

Ще однією ідеєю Єврокомісії стало посилення покарань за порушення правил дорожнього руху. За статистикою, у 2019 році близько 40% транскордонних правопорушень були скоєні безкарно або тому, що злочинця не було встановлено, або тому, що платіж не було стягнуто.

Раніше Фокус писав, що в Україні запустять сервіс онлайн-замовлення автомобільних номерів.