Євросоюз відклав остаточне голосування щодо заборони бензинових та дизельних авто

Деякі європейські країни вважають, що відмова від автомобілів із ДВС у 2035 році може призвести до негативних наслідків. Одним із вирішень проблеми може стати використання екологічного палива.

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Європейський Союз відклав ключове голосування щодо заборони автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння з 2035 року. Про це повідомили на сайті Motor1.

Можлива заборона на продаж автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами призвела до невдоволення деяких європейських країн. Німеччина взагалі звернулася до Європейського Союзу з проханням про звільнення від нових норм.

У Європі не всі впевнені, як заборона вплине на автомобільну промисловість. Це може суттєво ускладнити виробництво нових автомобілів.

В ЄС активно працюють над скороченням шкідливих викидів. Одним із планів була заборона автомобілів з ДВС, але вона виявилася недостатньо опрацьованою.

Відмова від бензинових та дизельних авто призведе до величезного скорочення робочих місць. Також автовиробники можуть не встигнути створити достатню кількість водневих та електричних моделей, які задовольнять усі запити споживачів.

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Наразі офіційні особи ЄС та Німеччини розглядають варіанти, що дозволяють використовувати електронне паливо після 2035 року. Це дозволить поетапно відмовитися від автомобілів із ДВС.

Раніше Фокус розповів, що Rolls-Royce планує відмовитись від випуску бензинових автомобілів після 2030 року.